"القوى العاملة": 34 ألفا و823 عاملا تم تشغيلهم بالخارج العام الماضى

كتب محمود حسين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب عامر الحناوى، موجه لوزير القوى العاملة، بخصوص الأسس والتقنيات والضوابط التى تتم على أساسها اختيار العمالة التى تسافر فى موسم الحج لخدمة الحجاج.

وطالب النواب أعضاء لجنة القوى العاملة بضرورة حضور وزير القوى العاملة لمناقشة مشاكل العمال المعروضة أمام اللجنة، وبشأن الأمور التى تؤثر على سفر بعض العمال فى موسم الحج، أوضح النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ووزارة القوى العاملة فى الحكومة، تعملان على خدمة عمال مصر وحمايتهم فى الداخل والخارج.

وأشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات للعمالة التى تسافر للعمل فى موسم الحج وتشمل المؤهل والمهنة وتاريخ السفر وعودة العمالة، مضيفا أن هناك تعليمات من وزير القوى العاملة بالاهتمام بطلبات أعضاء مجلس النواب بالنسبة للعمالة التى ترغب فى السفر لموسم الحج طالما ينطبق عليها الشروط المطلوبة.

وأوضح محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، أن عدد الشركات التى تعمل فى تشغيل العمالة بالخارج وصل إلى 57شركة فى العام الماضى، وعدد العمالة التى تم تسفيرها فى جميع المهن المطلوبة وصل إلى 34823 ألف عامل فى العام الماضى، مشيرا إلى أن عدد الشركات من الممكن زيادتها إلى 70 شركة هذا العام، وتم عمل تفتيش على جميع شركات إلحاق العمالة بالخارج وتم غلق المخالف منها نهائيا.

وأضاف عبد الرحمن، أن من يرغب فى معرفة جميع المعلومات عن العمالة التى قبلت للسفر لخدمة الحجاج، فذلك من خلال وزارة الداخليه عن طريق مكتب تصاريح العمل بالوزارات.

وتساءلت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الشروط الواجب توافرها لسفر عمالة خدمة الحجاج فى موسم الحاج القادم، ورد ممثل وزارة القوى العاملة، قائلا: "الشروط هى جواز السفر مكتوب فيه المهنة وررخصة السائق بشرط أن تكون درجة أولى والسن لا يزيد عن ٤٥ سنة، ومن يتقدم ويكون مخالف لأى شرط من هذه الشروط لا يتم سفره".

كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، أن الوساطة لا تجدى فى التدخل لسفر أى عامل ضمن عمالة الحجاج.