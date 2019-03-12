العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأكبر معرض عقارى فى العالم بفرنسا.. صور

كتب أحمد حسن

عرضت وزارة الإسكان مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، فى أكبر معرض عقارى بالعالم "MIPIM 2019- ميبم 2019"، والذى يقام حاليا بمدينة كان الفرنسية، فى الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019.

وافتتح كريستوف شوب، الرئيس التنفيذى للمعرض، الجناح المصرى، وبرفقته المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، والدكتور باهر الشعراوى، المستشار الفنى لوزير الاسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، معاون وزير الإسكان، وتجول كريستوف شوب بالجناح المصرى، وأشاد بالمشروعات المصرية الكبرى المعروضة، مؤكدًا على أن المشاركة الأولى لمصر فى المعرض قوية، وتعبر عن أن القطاع العقارى فى مصر يمر بفترة إنجاز.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم اختيار موقع متميز للجناح المصري بالمعرض، ويقع أمام جناح المملكة المتحدة، كما تم اختيار الأماكن المتميزة بالمعرض لوضع الدعاية الإعلانية لمصر، وتم دعوة أكثر من 100 شخصية من كبار المستثمرين ومسئولى الصناديق العقارية والاستثمارية، الراغبين بالاستثمار فى مصر لحفل عشاء خاص ينظمه الجناح المصرى.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنه تم عرض ماكيت لمدينة العلمين الجديدة كاملة، وماكيت لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تضم أطول برج فى أفريقيا "البرج الأيقونى" بارتفاع 385 متراً، وماكيت للحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتىرأبهرت الحضور، وكذا تم عرض أهم الفرص الاستثمارية بمدن الجيل الرابع، كما يتم عرض عدة أفلام لتوضيح المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، وتشمل (حي جاردن سيتي الحديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة - الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة - المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة) إضافة إلى الاستعانة بفيلم ترويجي لأهم المعالم السياحية بمصر من إنتاج وزارة السياحة، وفيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل 2020.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن معرض "MIPIM 2019"، تشارك فيه أكثر من 50 دولة، و1000 مشروع عقارى، وأكثر من 5 آلاف مستثمر، ومسئولو الصناديق الاستثمارية والعقارية، وأكبر البنوك على مستوى العالم، وكبريات الشركات المُتخصصة فى الاستثمار العقارى، كما يشارك بالمعرض أكثر من 1300 من متخذى القرار بمختلف الدول، مما يساعد على توقيع الاتفاقيات فى مجال الاستثمار العقارى، والترويج للمشروعات المختلفة، موضحًا أن الجناح المصرى استقبل عددا كبيرا من المستثمرين وممثلى صناديق الاستثمار العقارى العالمية، الذين استفسروا عن المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر، وأشادوا بما يتم من نهضة عمرانية حاليا.

وتشارك الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، فى جناح يتضمن مشروعات المدن الجديدة، التى تنفذها الوزارة، والمشروعات التى تنفذها أكبر 8 شركات تطوير عقارى فى مصر.

وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن هذا المعرض، هو أكبر معرض عقارى فى العالم، حيث يعد ملتقى لكبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وكذا صناديق الاستثمار، ويُعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار المصرى للخارج، باعتباره من أهم السلع التى بدأ الاهتمام مؤخرا بتصديرها للخارج.



الجناح المصرى في معرض كان الفرنسية



الرئيس التنفيذى لمعرض كان يتفقد الجناح المصرى فى فرنسا



المدن الجديدة المصرية في معرض عالمى بفرنسا



المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان



المهندس خالد عباس



جناح وزارة الإسكان في معرض كان الفرنسية



مصر حاضرة في معرض كان الفرنسية