الصين وقيرجيزستان تتعهدان بتعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية

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أكدت الصين وقيرجيزستان أهمية تعزيز التعاون، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية قيرجيزستان "تشينجيز ايداربيكوف" مع السفيرة الصينية الجديدة لدى قيرجيزستان "دو ده ون" أثناء تقديم أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية هناك - حسب ما نقلته وسائل إعلام صينية اليوم /الثلاثاء/ - .

وقال وزير خارجية قيرجيزستان تشينجيز ايداربيكوف إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، مؤكدا أن تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية الشاملة كان دائما أولوية للسياسة الخارجية لبلاده.

من جانبها، قالت سفيرة الصين الجديدة لدى قيرجيزستان "دو ده ون" إن "الصين وقيرجيزستان جارتان وصديقتان وشريكتان جيدتان. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية منذ 27 عاما، تميزت العلاقات الثنائية بتنمية مستدامة وثابتة وجيدة".

وأضافت ون أن "الجانبين قاما بتعاون براجماتى فعال فى إطار مبادرة الحزام والطريق وحققا نتائج مثمرة"، متعهدة ببذل قصارى جهدها لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال فترة عملها.