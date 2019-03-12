الصين تدعو إلى تدعيم الحوار السياسى فى أفغانستان

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دعا القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو إلى تدعيم الحوار السياسى فى أفغانستان، وإجراء مفاوضات مع طالبان.

وقال تاو - فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "طلبنا من جميع الأطراف فى البلاد وضع مصالحهم الوطنية أولا، واغتنام الفرصة المهمة للمصالحة السياسية لبدء طريق السلام".

وأضاف تاو أنه يتعين على المجتمع الدولى دعم العملية السياسية الشاملة التى يقودها الأفغان والمملوكة حصرا لأفغانستان، ودعم الحكومة في وضع خارطة طريق شاملة ومشتركة وعملية من أجل المصالحة السياسية.

وتابع أنه ينبغى على المجتمع الدولى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة الأفغانية لتدعيم الحوار السياسى، وإقناع طالبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان يمر حاليا بمرحلة حرجة، حيث أن البلاد لديها العديد من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعمالها السياسي، وفي الوقت نفسه تواجه تحديات أمنية وإنسانية.

ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته من خلال مواصلة دعمه الثابت لأفغانستان، سيما وأن السلام والتنمية الدائمين في البلاد لن يفيدا الشعب الأفغاني فحسب، بل يفيدا الأمن والاستقرار والسلام والازدهار على الصعيد الإقليمي كذلك.