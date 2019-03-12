video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تحظر قيام المرضى بإنهاء قرارات نفقة الدولة وتوكلها لمندوبين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:00 ص
الصحة تحظر قيام المرضى بإنهاء قرارات نفقة الدولة وتوكلها لمندوبين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت وزارة الصحة والسكان حظر قيام المرضى أو ذويهم بإنهاء قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجلس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، على أن يتولى مندوب عن كل مستشفى إنهاء إجراءات قرارات العلاج للمرضى .

وقال مصدر مسئول بوزاة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن إداراة المستشفيات المتعاقدة على تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة توفد مندبا عنها لإنهاء القرارات من المجالس الطبية، على أن يتم تسجيلها على الشبكة الإلكترونية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم التعامل بالصور الإلكترونية للقرارات لحين وصول الصور الورقية للقرارات.

وأضاف المصدر أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق صدوره أقل من 48 ساعة، مؤكدا أن هناك تطويرا شاملا لكل الخدمات، مضيفا أن المريض لم يعد يتحمل أى فوارق مالية للحصول على الخدمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: إطلاق 42 قافلة طبية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان للمواطنين

الصحة

نفقة الدولة

قرارات العلاج

الصور الالكترونية




لا تفوتك
تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة