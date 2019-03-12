الصحة تحظر قيام المرضى بإنهاء قرارات نفقة الدولة وتوكلها لمندوبين

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان حظر قيام المرضى أو ذويهم بإنهاء قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجلس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، على أن يتولى مندوب عن كل مستشفى إنهاء إجراءات قرارات العلاج للمرضى .

وقال مصدر مسئول بوزاة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن إداراة المستشفيات المتعاقدة على تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة توفد مندبا عنها لإنهاء القرارات من المجالس الطبية، على أن يتم تسجيلها على الشبكة الإلكترونية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم التعامل بالصور الإلكترونية للقرارات لحين وصول الصور الورقية للقرارات.

وأضاف المصدر أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق صدوره أقل من 48 ساعة، مؤكدا أن هناك تطويرا شاملا لكل الخدمات، مضيفا أن المريض لم يعد يتحمل أى فوارق مالية للحصول على الخدمة.