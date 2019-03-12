السفير محمد العرابى: وجدت فى تل أبيب إسرائيليين خريجين تجارة القاهرة

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك اسرائيليين تخرجوا فى كلية التجارة بجامعة القاهرة، موضحا أن التليفزيون الإسرائيلى يعرض فيلما عربيا يوم الجمعة، في الخامسة مساء.

وأضاف العرابي، بكلمته لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أنه عندما سافر إلى تل أبييب شعر بالخوف، قائلا "تساءلت ايه اللي عملته في نفسي ده" ولكنه شعر بقوة الدبلوماسية المصرية وقيمة انه مصرى وتعامل معه الجميع من منطلق أنه قوي.

وتابع العرابى، أن الرئيس السادات نجح فى إحداث توازن بين الحرب والسلام، واصفا قرارت السادات بالجريئة، إذ أنه رد على سؤال أحد الطلاب عن الأحزاب السياسية الحالية وتواجدها، قائلا: "التواجد للأحزاب حاليا ضعيف، والسياسة مبتأكلش عيش، موجها نصيحة للطلاب أن يشقوا طريقهم فى العمل وأن يجدوا فرصة عمل حقيقية. ويكون لهم شأن".