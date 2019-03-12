video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير محمد العرابى: وجدت فى تل أبيب إسرائيليين خريجين تجارة القاهرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:14 م
السفير محمد العرابى: وجدت فى تل أبيب إسرائيليين خريجين تجارة القاهرة السفير محمد عرابي وزير خارجية مصر الأسبق
وائل ربيعى
إضافة تعليق
قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك اسرائيليين تخرجوا فى كلية التجارة بجامعة القاهرة، موضحا أن التليفزيون الإسرائيلى يعرض فيلما عربيا يوم الجمعة، في الخامسة مساء. 
 
وأضاف العرابي، بكلمته لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أنه عندما سافر  إلى تل أبييب شعر بالخوف، قائلا "تساءلت ايه اللي عملته في نفسي ده" ولكنه شعر بقوة الدبلوماسية المصرية وقيمة انه مصرى وتعامل معه الجميع من منطلق أنه قوي.
 
وتابع العرابى، أن الرئيس السادات نجح فى إحداث توازن بين الحرب والسلام، واصفا قرارت السادات بالجريئة، إذ أنه رد على سؤال أحد الطلاب عن الأحزاب السياسية الحالية وتواجدها، قائلا: "التواجد للأحزاب حاليا ضعيف، والسياسة مبتأكلش عيش، موجها نصيحة للطلاب أن يشقوا طريقهم فى العمل وأن يجدوا فرصة عمل حقيقية. ويكون لهم شأن".
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مهرجان الأسر الطلابية تحت شعار "بنفكر فى بكرة".. صور

جامعة القاهرة

كلية التجارة

السفير محمد العرابى




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة