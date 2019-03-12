السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ22 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة 22 متهما من عناصر الإخوان، متورطين فى أعمال عنف بمحافظة المنيا، تعود أحداثها لعام 2013 بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

وقضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن حضوريا 5 سنوات لكل منهم فى ديرمواس وملوى وأبو قرقاص، وعاقبت 4 متهمين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى اقتحام متحف ملوى ومجلس المدينة.

بينما عاقبت المحكمة 11 متهما آخرين، بالسجن المشدد حضوريا 10 سنوات لكل منهم، فى اقتحام قسم شرطة بنى مزار ومغاغة وقسم شرطة ملوى، وإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب المحافظة، فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث عنف بمحافظة المنيا، بينما برأت 7 متهمين آخرين فى تلك القضايا لعدم كفاية الأدلة.