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السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:04 م
السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج هيئة جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " الجمل.ع.أ" بالسجن المشدد 7 سنوات فيما برأت شقيقه علاء بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "خليفة.م.خ" بان تعديا عليه بسلاح أبيض فى أنحاء متفرقة من جسده مما أسفر عن مقتله بدائرة مركز طهطا.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

 

وتعود أحداث القضية الى عام 2018 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن الشقيقين المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث توجد خلافات بين الطرفين تحولت الى مشاجرة قام خلالها المتهم الأول بطعنة بعدة طعنات متفرقة بسلاح أبيض فيما ساعده شقيقه المتهم الثانى فى الجريمة وفرا هاربين .

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .


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