السجن المشدد 5 سنوات لنجار مسلح هتك عرض طفلة بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "إسلام.ج" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بالبدرشين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهم "إسلام .ج"، " نجار مسلح"، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطفلة "ش.م" بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه إرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته واصطحبها إلى مكان غير مطروق بالمارة وداعبها حتى تمكن منها، فحسر ملابسها عنها وأولج قضيبه بدبرها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات.