السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم صابر. ا. ص، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بسرفة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.

وأسندت النيابة للمتهم صابر. ا، وأخرين تهمة سرقة المركبة المملوكة للمجنى عليه " سعيد. م" والمبلغ النقدى والهاتف النقال المملوك للمجنى عليه " عادل. م" بطريق الإكراه، بأن قاما للمتهمين بإيقاف المجنى عليهم وأشهروا فى وجههم أسلحة نارية فشلوا مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.