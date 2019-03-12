السجن المؤبد لشقيقين قتلا مواطن أخذا بالثأر فى البدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شقيقان بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن ثأر بالبدرشين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، و عضوية المستشارين محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل، قيام المتهمان "عبد الله أحمد" ، سائق، وشقيقه" رضا أحمد"، عامل، وآخر مجهول، بقتل المجنى عليه "نبيل فوزى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ثأرا لما بدر منه بالتحريض على قتل والدهما، فأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية" حملها أولهم وانطلقوا إلى حيث أيقنوا مروره وما أن لاح لهم المجنى عليه حتى أمطره المتهم الأول من سلاحه بوابل من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.