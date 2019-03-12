الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السودانى وزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانى، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب بلقاء عوض بن عوف، طالباً نقل التحيات لأخيه الرئيس عمر البشير، ومهنئاً "بن عوف" على منصبه الجديد نائباً أول للرئيس السودانى، والذى يعكس الثقة والإيمان فى قدراته ورؤيته نحو المشاركة فى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السودانى الشقيق.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، فى ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذى يعد امتداداً للأمن القومى المصرى.

من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس السودانى عمر البشير، مؤكداً التقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان فى ضحايا حادث محطة مصر.

وأشاد النائب الأول للرئيس السودانى بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مثمناً فى ذات السياق الدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادى لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وأضاف بسام راضى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما.