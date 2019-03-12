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الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:03 م
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الجيش الجزائري يقبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شماالى البلاد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:59 م
الجيش الجزائري يقبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شماالى البلاد الجيش الجزائرى
الجزائر )أ ش أ(
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 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاتي بومرداس وسكيكدة (شمال شرق) بالإضافة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية، في حين تم توقيف عنصر آخر وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراض مختلفة بسكيكدة".

وأضاف البيان أنه إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بعين قزام (جنوب) كشفت مفرزة (دورية) للجيش مخبأ يحوي على كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ(2059 طلقة) من مختلف العيارات".

وأشار إلى أنه تم توقيف 7 تجار مخدرات وضبطت 10 كجم من المخدرات و(2629) قرصا مخدرا بكل من وهران ومستغانم (شمال غرب) وباتنة (شمال شرق)، كما تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام (جنوب).

 

 


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