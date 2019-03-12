كتب على عبد الرحمن

قرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة والتى انتهت امس 11/3/2019 حتى يوم 26/3/2019 وذلك لإتاحة الفرص للراغبين في التقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام وذلك للعمل بديوان عام الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg وموقع وزارة التنمية المحلية mld .gov.eg > .

وأوضح الوزير أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة انحاء مصر مؤكداً أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة .