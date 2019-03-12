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التموين تعلن إجراء مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من الخارج

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:38 ص
التموين تعلن إجراء مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من الخارج ارز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، إجراء المناقصة رقم 3 لاستيراد الأرز الأبيض قصير أو متوسط الحبة نسبة كسر تتراوح من 10 إلى 12% على أن تقدم عروض المظارف المالية والفنية يوم 30 مارس الحالى، ويكون العرض مصحوب ب4 عينات كل عينة 3 كليوجرامات إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى  لتحديد مدى ملائمته مع المستهلك المصرى.

وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم  قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقبولة وأن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن ومواعيد الوصول على فترتين الأولى من 1 إلى  15/6/2019  ومن (16إلي30/6/2019)  كما ستكون  العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائى لصالح هيئة السلع التموينية غير مشروط بقيمة 50 ألف دولار.





 


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