video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التذكرة تزيد عن 12 جنيه.. إندونيسيا تبدأ التشغيل التجريبى للمترو.. صور

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:39 م
التذكرة تزيد عن 12 جنيه.. إندونيسيا تبدأ التشغيل التجريبى للمترو.. صور
رويترز
إضافة تعليق

أجرت العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الثلاثاء أول تجربة لتشغيل نظام نقل جماعى سريع بتكلفة 3 مليارات دولار يهدف لتحسين أوضاع النقل فى مدينة تعانى من أحد أسوأ التكدسات المرورية فى العالم.

أحد العمال بمحطة المترو
أحد العمال بمحطة المترو

ومن المقرر افتتاح مترو الأنفاق رسميا يوم 26 مارس وتم إنشاؤه بتمويل وخبرة يابانيين ويعد حجر الزاوية فى طفرة فى البنية التحتية حققها الرئيس جوكو ويدودو الذى يسعى لفترة رئاسية ثانية فى أبريل.

التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق بأندونيسيا
التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق بأندونيسيا

واستقل عشرات السكان المتحمسين، كثيرون منهم من الطلبة، العربات البراقة مكيفة الهواء وجربوا ماكينات التذاكر وتجولوا عبر المحطات. لكن بعض الركاب اشتكوا من أن المرافق فى بعض المحطات وبعض الخطوط الفرعية لم تكتمل بعد.

رجل أمن داخل المترو
رجل أمن داخل المترو

ويسابق عمال البناء الزمن لإستكمال الممرات وغيرها من المرافق فى بعض المحطات. وتمتد المرحلة الأولى بطول 16 كيلومترا ويمر جزء منها تحت الأرض من جنوب جاكرتا إلى وسطها على طول أحد الطرق الرئيسية بالمدينة. وتستغرق الرحلة بالقطار نحو 30 دقيقة مقارنة مع أكثر من ساعة بالسيارة عبر مسار المرور المعتاد.

سيدة مع أبنائها بعد نزولها من المترو
سيدة مع أبنائها بعد نزولها من المترو

والعمل مستمر في الخط الثاني الممتد بطول 8 كيلومترات وينتهى فى شمال جاكرتا ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2025. ويبلغ سعر التذكرة 10 آلاف روبيه (70 سنتا)، وهو ما يعادل أكثر من 12 جنيه، ويمكن للقطارات نقل أكثر من 28 ألف راكب يوميا.

سيلفى لتخليد لحظة ركوب المترو
سيلفى لتخليد لحظة ركوب المترو
صورة تذكارية لإحدى الفتيات بمناسبة التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق
صورة تذكارية لإحدى الفتيات بمناسبة التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق
مواطنة تبدو سعيدة بتجربتها مع مترو الأنفاق فى أندونيسيا
مواطنة تبدو سعيدة بتجربتها مع مترو الأنفاق فى أندونيسيا
مواطنة تتفقد محطة المترو الجديد
مواطنة تتفقد محطة المترو الجديد
مواطنون سعداء بتجربة المترو الجديد
مواطنون سعداء بتجربة المترو الجديد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق الإنترنت.. اعرف ازاى الهندوس بيحتفلوا بيوم الصمت فى إندونيسيا.. صور

السفير الروسى لدى جاكرتا: بوتين يعتزم زيارة إندونيسيا فى النصف الثانى من 2019

إندونيسيا توقف تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 لفحصها

إندونيسيا

مترو الأنفاق

تشغيل تجريبى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

12 جنيه بس..دى تذكره المواصلات باالنمسا..لمده ساعه بفيينا تركب مترو او اتوبيس او ترام ب 2.5 يورو

😎😍😄

عدد الردود 0

بواسطة:

صعيدي

وادنى دخل فى اندونسيا يعادل عشرة اضعاف ادنى دخل فى مصر

يعنى يقف ثمن سعر تذكرة المترو ارخص من مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

يعني ايه؟؟المترو ب7 جنيه وبرضو زي الزفت

بتغنوا على ايه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة