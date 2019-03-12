التذكرة تزيد عن 12 جنيه.. إندونيسيا تبدأ التشغيل التجريبى للمترو.. صور

رويترز

أجرت العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الثلاثاء أول تجربة لتشغيل نظام نقل جماعى سريع بتكلفة 3 مليارات دولار يهدف لتحسين أوضاع النقل فى مدينة تعانى من أحد أسوأ التكدسات المرورية فى العالم.



أحد العمال بمحطة المترو

ومن المقرر افتتاح مترو الأنفاق رسميا يوم 26 مارس وتم إنشاؤه بتمويل وخبرة يابانيين ويعد حجر الزاوية فى طفرة فى البنية التحتية حققها الرئيس جوكو ويدودو الذى يسعى لفترة رئاسية ثانية فى أبريل.



التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق بأندونيسيا

واستقل عشرات السكان المتحمسين، كثيرون منهم من الطلبة، العربات البراقة مكيفة الهواء وجربوا ماكينات التذاكر وتجولوا عبر المحطات. لكن بعض الركاب اشتكوا من أن المرافق فى بعض المحطات وبعض الخطوط الفرعية لم تكتمل بعد.



رجل أمن داخل المترو

ويسابق عمال البناء الزمن لإستكمال الممرات وغيرها من المرافق فى بعض المحطات. وتمتد المرحلة الأولى بطول 16 كيلومترا ويمر جزء منها تحت الأرض من جنوب جاكرتا إلى وسطها على طول أحد الطرق الرئيسية بالمدينة. وتستغرق الرحلة بالقطار نحو 30 دقيقة مقارنة مع أكثر من ساعة بالسيارة عبر مسار المرور المعتاد.



سيدة مع أبنائها بعد نزولها من المترو

والعمل مستمر في الخط الثاني الممتد بطول 8 كيلومترات وينتهى فى شمال جاكرتا ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2025. ويبلغ سعر التذكرة 10 آلاف روبيه (70 سنتا)، وهو ما يعادل أكثر من 12 جنيه، ويمكن للقطارات نقل أكثر من 28 ألف راكب يوميا.



سيلفى لتخليد لحظة ركوب المترو



صورة تذكارية لإحدى الفتيات بمناسبة التشغيل التجريبى لمترو الأنفاق



مواطنة تبدو سعيدة بتجربتها مع مترو الأنفاق فى أندونيسيا



مواطنة تتفقد محطة المترو الجديد