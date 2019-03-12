"البترول" توقع مذكرة تفاهم مع "هاليبرتون" الأمريكية لتنمية الكوادر البشرية

كتبت مروة الغول

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، لتنمية قدرات الكوادر البشرية، ومساهمة الشركة في برنامج تنمية وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات ملتقى "CERAWeek" للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، والذي يعد أكبر تجمع سنوي لمجتمع الطاقة العالمي، بمشاركة كبار الشخصيات الحكومية ووزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات الكبرى في صناعة البترول والغاز على مستوى العالم بالإضافة إلى رؤساء منظمات الطاقة والبترول ومؤسسات التمويل الدولية.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء، أنه بموجب المذكرة تقوم شركة "هاليبرتون" الأمريكية بتوفير برامج تدريبية عملية للكوادر البشرية بقطاع البترول تهدف إلى تنمية مهاراتهم وكفاءتهم وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل وبما يتوافق وخطط مصر للتحول لمركز إقليمي للغاز والبترول.

وأكد الملا عقب التوقيع أن برنامج تطوير القطاع يهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، حيث يعد بناء القدرات البشرية المؤهلة والمتميزة على مستوى عالمي أحد أهم ركائز جذب الاستثمار، مشيراً إلى الثقة المتبادلة مع شركاء مصر وقطاع البترول الاستراتيجيين في كافة المجالات ومنها تأهيل الكوادر المصرية الشابة ووضعهم على طريق النجاح لقيادة القطاع في المستقبل.

من جانبه، أكد جيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبرتون" أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 50 عاماً، وأن مذكرة التفاهم تعد دليلاً قوياً على التزام الشركة واعتزازها بالعمل في مصر وسعيها المستمر لزيادة مجالات العمل في صناعة البترول والغاز المصرية.