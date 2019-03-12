video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:33 ص
البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
سارة علام
إضافة تعليق
يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، قداس رسامة آباء كهنة جدد للخدمة بمصر والمهجر، وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
 
تلقت الكاتدرائية تزكيات الإيبراشيات المختلفة لرسامة (تعيين) آباء كهنة بها، وبعد التشاور مع أعضاء المجمع المقدس، وأساقفة الإيبراشيات المعنية، يرأس البابا اليوم طقس رسامة الآباء الكهنة، وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
ومن المنتظر أن يقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا، للإعداد للخدمة داخل دير الأنبا بيشوى، على أن يتسلموا بعدها الخدمة فى إيبراشياتهم الجديدة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكنيسة: عزل البابا تواضروس مجرد شائعة أظهرت محبة الأساقفة له

الأكاذيب والشائعات تصل كاتدرائية العباسية.. صفحات "فيس بوك" تبث دعاية موجهة ضد البطريرك وتزعم عزل البابا.. متحدث الكنيسة: شكرًا لأصحاب الحملة فقد رصدنا محبة الأساقفة وشعب الكنيسة للبابا تواضروس

تواضروس

كهنة جدد

دير الانبا بيشوي

البابا تواضروس

ترسيم كهنة




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة