البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

سارة علام

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، قداس رسامة آباء كهنة جدد للخدمة بمصر والمهجر، وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

تلقت الكاتدرائية تزكيات الإيبراشيات المختلفة لرسامة (تعيين) آباء كهنة بها، وبعد التشاور مع أعضاء المجمع المقدس، وأساقفة الإيبراشيات المعنية، يرأس البابا اليوم طقس رسامة الآباء الكهنة، وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المنتظر أن يقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا، للإعداد للخدمة داخل دير الأنبا بيشوى، على أن يتسلموا بعدها الخدمة فى إيبراشياتهم الجديدة.