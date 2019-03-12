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"الاسترلينى" يصعد بدعم ضمانات أوروبية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:28 ص
"الاسترلينى" يصعد بدعم ضمانات أوروبية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الجنية الاسترلينى
رويترز
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ارتفع الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بأنباء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حصلت على ضمانات ملزمة قانونا من الاتحاد الأوروبى قبل تصويت هام فى البرلمان على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد.

وزاد الاسترلينى 0.7 % إلى 1.3235 دولار فى التعاملات المبكرة بلندن ليقترب من المستويات المرتفعة التى لامسها خلال الليل عندما وصل إلى 1.3290 دولار.

وبلغت مكاسب الاسترلينى نحو ثلاثة سنتات فوق المستويات المتدنية التى سجلها أمس الاثنين مع مراهنة المتعاملين على أن ماى ستضمن فى النهاية دعم زملائها المتشككين لاتفاقها، مما سيمنح بريطانيا عملية خروج أكثر تنظيما.


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