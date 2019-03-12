الاتحاد الأوروبي: رفض بريطانيا لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق

بروكسل (أ ش أ)

أكد الاتحاد الأوروبي أن رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق.

ورفض مجلس العموم البريطاني، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، حيث صوت، اليوم الثلاثاء، 391 نائباً ضد الخطة، بينما صوت 242 نائباً لصالحها.

وقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق قبل التصويت، من الخروج بدون اتفاق قالا: "إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج".

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اتفقا على إدخال تعديلات على عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست" في "اللحظة الأخيرة"، وذلك عشية تصويت مجلس العموم البريطاني، والذي جرى اليوم الثلاثاء، على خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.