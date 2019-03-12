video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي: رفض بريطانيا لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:00 م
الاتحاد الأوروبي: رفض بريطانيا لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق تريزا ماى
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكد الاتحاد الأوروبي أن رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق.

 

ورفض مجلس العموم البريطاني، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، حيث صوت، اليوم الثلاثاء، 391 نائباً ضد الخطة، بينما صوت 242 نائباً لصالحها.

 

وقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق قبل التصويت، من الخروج بدون اتفاق قالا: "إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج".

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اتفقا على إدخال تعديلات على عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست" في "اللحظة الأخيرة"، وذلك عشية تصويت مجلس العموم البريطاني، والذي جرى اليوم الثلاثاء، على خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماي: تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل العملية تحت سيطرة الاتحاد

الخروج

بريكست

تريزاى ماى

الاتحاد الأوربى




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة