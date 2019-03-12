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الإماراتيون يمكنهم التحليق بطائرات كهربائية اعتبارا من أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:31 م
الإماراتيون يمكنهم التحليق بطائرات كهربائية اعتبارا من أكتوبر المقبل الطائرات الكهربائية
كتب خالد إبراهيم
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أصبح الإماراتيون على بُعد خطوات قليلة من قيادة الطائرات الكهربائية بأنفسهم، والتحليق بها فى سماء الامارات، فى أكتوبر المقبل، بحسب ما جاء بجريدة "البيان" الإماراتية.

ويتمكن المواطن الاماراتى من التحليق بالطائرة بعد تلقى التدريب اللازم لذلك فى أكاديمية التدريب الفنى الإماراتية، حيث قالت الأكاديمية، إن التحليق متاح للشباب من عمر 14 عاما عقب اجتيازهم فترة التدريب فى نادي طيران بأبوظبى.

تصنيع الهيكل الخارجي للطائرة الكهربائية تم في سلوفينيا، أما تجميعها الكامل تم داخل الامارات نفسها، وذلك حسبما أكد سيف الفلاسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، كما أن هذه الطائرات تعتبر صديقة للبيئة، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

الطائرات الكهربائية
الطائرات الكهربائية

 

سعر الطائرة يصل إلى 400 ألف درهم، وتستطيع التحليق بارتفاع 13 ألف قدم وبسرعة 180 كيلومترا في الساعة، ولمدة 90 دقيقة كاملة باستخدام بطاريتين من الليثيوم، تسمح إحداهما بالطيران لنصف ساعة إضافية فى حالات الطوارئ.

وأوضح الفلاسى،  أن الطائرة الكهربائية تتوافر بها وسائل الأمان ولا يصدر عنها أى ضوضاء أو انبعاثات تضر بالبيئة، وتوقع أن تُحدث الطائرات تحولا فى صناعة الطائرات الكهربائية، موضحا أنها حصلت على التراخيص الدولية للطيران العام الماضى وحلقت فى أجواء دولة الإمارات وأمريكا وألمانيا.

 

 


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