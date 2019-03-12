الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر لـ 2.57 مليار دولار بزيادة 2.1% خلال ديسمبر 2018

كتبت- هبة حسام

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.1%، حيث بلغـت 2.57 مليار دولار خلال شهــر ديسمبر 2018، مقابل 2.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (الملابس الجاهزة بنسبة 10.4%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 10.2 %، برتقال طازج بنسبة 40.2%).

ووفقا لبيان أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لديسمبر 2018، بلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 3.87 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضى، مقابل 3.39 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.

وأشار البيان إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2018، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، وأهمها (بترول خام بنسبة 15.7%، أسمدة بنسبة 14.8%، فواكه طازجه بنسبة 2.2 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.2%).

وعلى مستوى الواردات، أوضح جهاز الإحصاء فى بيانه، ارتفاع قيمـة الواردات المصرية بنسبة 9.0%، حيث بلغـت 6.44 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2018، مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات الركوب بنسبة 28.7%، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 7.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 24.3%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.4%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 28.2%، قمح بنسبة 1.1%، لحوم بنسبة 14.4%، البترول الخام بنسبة 46.8%).