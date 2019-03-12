الأمين العام لجامعة الدول العربية: القضية الفلسطينية فى "التلاجة" حاليا

وائل ربيعى

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية في "التلاجة حاليًا"، ومن ثم يجب أن نعيد النظر فيها، ونؤكد أنه سوف يبقى الشعب الفلسيطيني حيًا، وستعود فلسطين عربية.

وأضاف أبو الغيط، خلال محاضرته بندوة "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط .. الواقع والتحديات"، المنعقدة بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم، الثلاثاء، أن البديل عن حل القضية الفلسطينية يعني الضياع للجميع؛ لذا يجب على إسرائيل التفاوض من أجل حل تلك القضية، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي، حيث أن جامعة الدول العربية تنتظر نقطة أخرى، تنطلق من خلالها للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والحفاظ على دولة للعرب ودولة أخرى لإسرائيل.

وشدد أمين عام جامعة الدول العربية ،على أن أكثر ما تخشاه إسرائيل، هو التعرض للمحكمة الدولية الجنائية.