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الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بسوهاج الجديدة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:56 ص
الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضى قرعة الإسكان المتميز بسوهاج الجديدة الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدءتسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة،، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين التى تم إجراؤهما بتاريخ 11/11/2017، و21/4/2018، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/2019.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثالثة من 1 : 25، يوم الأحد 17/3/2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 18/3/2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 19/3/2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 20/3/2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 21/3/2019، والقطع  من 126 : 151، يوم الأحد 24/3/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السادسة من 1 : 25، يوم الإثنين، 25/3/2019، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء، 26/3/2019، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 27/3/2019، والقطع من 76 : 105، يوم الخميس 28/3/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السابعة القطع من 1 : 25، يوم الأحد، 31/3/2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/4/2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/4/2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/4/2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/4/2019، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/4/2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثامنة من 1 : 30، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181 : 210، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 271 : 283، يوم الثلاثاء 23/4/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 25، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 28/4/2019، والقطع من 51 : 73، يوم الثلاثاء 30/4/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 25، يوم الخميس 2/5/2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 51 : 80، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 81 : 109، يوم الثلاثاء 7/5/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 8/5/2019، والخميس 9/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

 

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