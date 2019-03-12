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اصابة جنديين فرنسيين فى هجوم شرق مالى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:53 ص
اصابة جنديين فرنسيين فى هجوم شرق مالى القوات الفرنسية بمالى
أ ش أ
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أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إصابة جنديين أثنين فرنسيين من قوة "برخان" بجروح خطيرة، جراء هجوم على مخيم مؤقت فى منطقة "الوسطى" شرقى مالى قرب الحدود مع النيجر. وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكرى فى باريس.
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية العقيد باتريك ستيجر إن الوحدة الفرنسية كانت هدفا لهجوم معقد فى قطاع "أكبر"، بمنطقة "ليبتاكو" التى بدأت بانفجار سيارة مٌفخخة وإطلاق نار من مركبة متحركة على بعد 30 مترا من جنود قوة "برخان" فى مالى.
وأضاف العقيد ستيجر أن الهجوم استمر مع ظهور نحو 15 إرهابيا على دراجات نارية، ولكن طلقات الوحدة الفرنسية صدتهم، موضحا أنه بعد مرور 10 دقائق من بدء الهجوم، قامت طائرات "ميراج 2000" بعرض على مستوى منخفض جدا، ولكن دون إطلاق نار.
يذكر أن عملية "برخان" هى عملية جارية لمكافحة التطرف فى منطقة الساحل الأفريقى، وبدأت فى 1 أغسطس 2014، وهى تتألف من 3000 من القوة الفرنسية، ومن المقرر أن تكون دائمة ومقرها "نجامينا" عاصمة تشاد.


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