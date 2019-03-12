استقرار اسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-3-2019

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-3-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.38 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.37 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.54 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.85 جنيه للشراء، و 23.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بصورة طفيفة، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.64 جنيه للشراء، و 4.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.16 جنيه للشراء، 57.54 جنيها للبيع.