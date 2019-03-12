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استراليا تعلق رحلات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:39 ص
استراليا تعلق رحلات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم الطائرة الإثيوبية بوينج
أ ش أ
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أعلنت سلطات سلامة الطيران المدنى فى استراليا اليوم الثلاثاء تعليق رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أول أمس الأحد.
وقالت سلطات الطيران - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - إن هذا التعليق يشمل الرحلات القادمة والمغادرة من استراليا، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" تحطمت وهى فى طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية (نيروبى)، مما أسفر عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
وكان الاتصال انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق أديس أبابا وأعلنت السلطات عدم وجود ناجين. وأفادت تقارير إخبارية بأن سلطات الطيران المدنى فى فيتنام تعتزم تعليق رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" فى مجالها الجوى.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن سلطات الطيران لن تنظر فى منح تراخيص لاستخدام طائرات من هذا الطراز فى فيتنام.


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