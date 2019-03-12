ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحا 19.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8446.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو- بنسبة 1.58% خاسرا 59.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3688.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 115.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 93 شركة، فيما تراجعت 80 شركة.

وارتفع 11 قطاعا بالسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%.