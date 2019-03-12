video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع الاتصالات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:37 م
ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع الاتصالات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحا 19.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8446.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو- بنسبة 1.58% خاسرا 59.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3688.79 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 115.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 93 شركة، فيما تراجعت 80 شركة. 
 
 
وارتفع 11 قطاعا بالسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة