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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:28 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحا عدد 6.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2598.48 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 102.95 مليون سهم محققة ما قيمته 206.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2341 صفقة ل31 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفضت 13 سهما، واستقر 5 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 2.34%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.29%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى للتأمين بنسبة 10%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 8.49%.
 

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