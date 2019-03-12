ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين فى فبراير والتضخم الأساسى يتباطأ

(رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة فى فبراير، للمرة الأولى خلال 4 أشهر، لكن وتيرة الزيادة كانت متواضعة، وهو ما نتج عنه أقل مكسب سنوى فى نحو عامين ونصف العام.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء أيضا أن التضخم الأساسى فى الشهر الماضى الذى اتسم بالاعتدال، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادى، دعما سياسة الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى التحلى "بالصبر" تجاه إجراء مزيد من الرفع لأسعار الفائدة هذا العام.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2%، مدعوما بارتفاع تكاليف الغذاء والبنزين والإيجارات. ولم يشهد المؤشر تغييرات لثلاثة أشهر على التوالى

وفى الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5%، مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر 2016. وزاد المؤشر 1.6% على أساس سنوى فى يناير

وباستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، يكون المؤشر ارتفع 0.1%، مسجلا أقل زيادة له منذ أغسطس 2018. وزاد ما يُسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى 0.2% لخمسة أشهر متتالية.

وفى الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى 2.1%. وزاد المؤشر 2.2% لثلاثة أشهر متتالية على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسى 0.2% فى فبراير.