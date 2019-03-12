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احذر.. تعليم القيادة بدون تصريح فى مراكز غير معتمدة من المرور يعرضك للحبس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:30 ص
احذر.. تعليم القيادة بدون تصريح فى مراكز غير معتمدة من المرور يعرضك للحبس قيادة السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد الرادعة تندرج كل منها تحت شريحة معينة، وتشمل العقوبات غرامات مالية وحبس لمرتكب بعض المخالفات:
 
 

- تعليم القيادة بدون تصريح

 

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.
 
 

- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

 

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
 
 

- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة

 

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، مخالفة على السائق يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

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