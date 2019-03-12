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احتفالیة خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى بملتقى أسوان من 16-18 مارس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:55 م
احتفالیة خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى بملتقى أسوان من 16-18 مارس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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تنطلق فعالیات ملتقى الشباب العربي والإفریقي في مدینة أسوان في الفترة من 16-18 مارس 2019 ، تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسي .

وقالت اللجنة المنظمة للملتقي في بيان لها، إنه سيتضمن  مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة، وورش العمل، ومائدة مستدیرة ، مشيرة الى  أنه من المقرر أن يفتتح الملتقي مساء السبت الموافق 16  مارس باحتفالیة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى ، موضحة أن الجلسات وورش العمل ستنطلق في اليوم الثاني بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة"، كما تعقد في نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعایة الصحیة ، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على افریقیا والمنطقة ، كما تُعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادي النیل ممر للتكامل الافریقي والعربي" ،  وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقي، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل ، وتختتم أعمال الیوم الثاني بالجلسة الختامیة للملتقى

وأوضحت اللجنة المنظمة ، أن ادارة الملتقي خصصت اليوم الثالث لقيام المشاركين بجولات حرة لزيارة معالم مدينة اسوان السياحية والأثرية واحتفالاً بإعلانها عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019.


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