احتفالیة خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى بملتقى أسوان من 16-18 مارس

كتب محمد الجالى

تنطلق فعالیات ملتقى الشباب العربي والإفریقي في مدینة أسوان في الفترة من 16-18 مارس 2019 ، تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسي .

وقالت اللجنة المنظمة للملتقي في بيان لها، إنه سيتضمن مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة، وورش العمل، ومائدة مستدیرة ، مشيرة الى أنه من المقرر أن يفتتح الملتقي مساء السبت الموافق 16 مارس باحتفالیة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى ، موضحة أن الجلسات وورش العمل ستنطلق في اليوم الثاني بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة"، كما تعقد في نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعایة الصحیة ، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على افریقیا والمنطقة ، كما تُعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادي النیل ممر للتكامل الافریقي والعربي" ، وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقي، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل ، وتختتم أعمال الیوم الثاني بالجلسة الختامیة للملتقى .

وأوضحت اللجنة المنظمة ، أن ادارة الملتقي خصصت اليوم الثالث لقيام المشاركين بجولات حرة لزيارة معالم مدينة اسوان السياحية والأثرية واحتفالاً بإعلانها عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019.