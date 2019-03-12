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"إزاى تحصل على قرض من البنك؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:00 ص
"إزاى تحصل على قرض من البنك؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامي أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى تحصل على قرض من البنك"، وكافة الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

برنامج بنكنوت

قروض البنوك

اليوم السابع بلس




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