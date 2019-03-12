إحالة 11 سائق حافلات مدرسية بالمنيا للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة

تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والمهنيين على الطرق السريعة بمحافظة المنيا، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، حيث قامت الجنة المنوطة بالكشف على 246 سائق حافلات مدرسية خلال يومى 10 و11 مارس فى أكمنة المرور المختلفة بالعديد من مدن المحافظة وتبين تعاطى 11 حالة للمواد المخدرة منهم 7 حشيش و3 ترامادول و1 مورفين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية.

وأوضحت "والى " أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف خلال الفتره الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراة، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة فى ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يجرى حاليا التوسع فى حملات الكشف لاستهداف أيضا الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية،مع إستمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية بالنسبة للسائقين الذين يعملون لدى المدارس لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر للسائقين،الذين ينقلون الطلاب وكذلك أيضا سائقى الطرق السريعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب إستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى إنخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى،كما يتم إستمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات‪ .