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إحالة مهندس بمجلس مدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة لتقاعسه عن مهام عمله

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:35 ص
إحالة مهندس بمجلس مدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة لتقاعسه عن مهام عمله هيئة النيابة الأدارية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قررت المستشارة أماني الرافعى، رئيس هيئة النيابة الأدارية، إحالة مهندس إزالة تعديات بمجلس مدينة الغردقة للمحاكمة العاجلة، لتقاعسه عن أداء مهام عمله، بعدم تحريره محضر مخالفة لمهندس قدم رسومات هندسية مخالفة لأحد المبانى. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأدارية التي باشرها محمود نايل، رئيس النيابة، وتحت اشراف المستشار اسلام مقلد مدير النيابة الادارية بالغردقة، ان المتهم "ش. ع. ح"، لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وخرج عن الواجب الوظيفي، مخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية. 
 
كما تبين من التحقيقات، أن المتهم تقاعس عن تحرير محضر مخالفة للمهندس المصمم للرسومات الهندسية الصادر بناءا عليها الترخيص رقم 223 لسنة 2015، اعتبارا من نوفمبر 2017 حتي ديسمبر 2018، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب المخالفة الادارية الموثقة بالمواد 54، و55، و58، 58 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، والمواد 57 و58 و60 و61، من قانون الخدمة المدنية. 
 
كما قررت النيابة الادارية بالغردقة، عدم ترقية استقالة المتهم، وقبول أستقالتة، أو أحالته للمعاش المبكر، لحين صدور حكم الدعوه. 
 
 

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