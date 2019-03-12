إحالة مدرس للتحقيق لضربة طالبة بمدرسة فى بنها

القليوبية نيفين طه _ ابراهيم سالم

أحال صبرى عبد الشافى، مدير عام إدارة بنها التعليمية، أخصائى التطوير التكنولوجى بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ببنها للشئون القانونية لقيامه بالاعتداء بالضرب على إحدى الطالبات التى استمع لها مدير الإدارة.

جاء ذلك أثناء قيام "عبد الشافى" بجولة مفاجئة للمدرسة التى تطبق منهج التوكاتسو اليابانى، محذرا أى معلم من استخدام العقاب البدنى أو النفسى مع الطلاب لأنه يؤثر على شخصية الطفل، خصوصا إذا حدث أمام زملائه قائلا لن يبقى فى مكانه من يرتكب مثل هذه الأفعال تجاه الطلاب مهما كان حجمه أو وزنه.

وأضاف مدير عام إدارة بنها التعليمية، خلال جولته، أن التجربة اليابانية تجعل المدرسة والبيئة المحيطة مجتمعا واحدا وترتقى بشخصية التلاميذ وتعمق الولاء والانتماء لديهم وتصقل مهاراتهم من الناحية الأكاديمية والجسمانية والعقلية، وتجعلهم قادرين على العمل الجماعى والمشاركة المجتمعية.

كما تفقد عبد الشافى مدرسة الشبان المسلمين ببنها لبحث شكاوى مقدمة من أحد أولياء الأمور بقيام أحد الطلاب بقذف ابنه بحجر حيث أمر مدير عام الإدارة بالتحقيق الفورى مع 11 مشرفا بالمدرسة.‎

أحال صبرى عبد الشافى، مدير عام إدارة بنها التعليمية، أخصائى التطوير التكنولوجى بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ببنها للشئون القانونية لقيامه بالاعتداء بالضرب على إحدى الطالبات التى استمع لها مدير الإدارة.

جاء ذلك أثناء قيام "عبد الشافى" بجولة مفاجئة للمدرسة التى تطبق منهج التوكاتسو اليابانى، محذرا أى معلم من استخدام العقاب البدنى أو النفسى مع الطلاب لأنه يؤثر على شخصية الطفل، خصوصا إذا حدث أمام زملائه قائلا لن يبقى فى مكانه من يرتكب مثل هذه الأفعال تجاه الطلاب مهما كان حجمه أو وزنه.

وأضاف مدير عام إدارة بنها التعليمية، خلال جولته، أن التجربة اليابانية تجعل المدرسة والبيئة المحيطة مجتمعا واحدا وترتقى بشخصية التلاميذ وتعمق الولاء والانتماء لديهم وتصقل مهاراتهم من الناحية الأكاديمية والجسمانية والعقلية، وتجعلهم قادرين على العمل الجماعى والمشاركة المجتمعية.

كما تفقد عبد الشافى مدرسة الشبان المسلمين ببنها لبحث شكاوى مقدمة من أحد أولياء الأمور بقيام أحد الطلاب بقذف ابنه بحجر حيث أمر مدير عام الإدارة بالتحقيق الفورى مع 11 مشرفا بالمدرسة.‎