إجراءات صندوق الإدمان لمواجهة تعاطى المخدرات بين العاملين بالدولة × 11 معلومة

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن، تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى كيفية مواجهة تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى نقاط محددة.

1- الكشف على 8282 من الموظفين فى 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

2- تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة.

3- إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

4- استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

5- التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة.

6- إمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

7- تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

8- تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية.

9- من يثبت تعاطيه المخدرات من سائقى الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

10- إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

11- من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.