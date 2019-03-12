"أوقاف الأقصر" تكرم 5 من مقيمى الشعائر لكفائتهم وحرصهم على مساجدهم

الأقصر – أحمد مرعى

فى سابقة هى الأولى من نوعها فى محافظة الأقصر، كرم الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، 5 من مقيمى الشعائر على مستوى إدارة أوقاف بندر الأقصر، ولذلك لجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم فى العمل، وجاء هذا التكريم لمسة وفاء من مدير الإدارة لهؤلاء الرجال الذين أثبتوا كفائتهم وحرصهم على مساجدهم.

وقال الشيخ محمد زكى يونس، أنه تم إختيار أفضل خمسة من مقيمى الشعائر من إجمالى 31 وهم كالتالي: (الشيخ عبد الظاهر محمد عبد الظاهر مقيم شعائر مسجد عمر بن الخطاب بالنجع الطويل بالكرنك - الشيخ الحفنى محمد وحيد مقيم شعائر مسجد محسب بالأقصر - الشيخ حجاج محمد أحمد مقيم شعائر مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى - الشيخ محمد محمود فاضل مقيم شعائر مسجد القرافى - الشيخ منصور محمد محفوظ مقيم شعائر مسجد جمال أبو زيد بشرق السكة).

وأضاف مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر – فى بيان صحفى - أن هذا التكريم لن يكون الأخير من نوعه، بل سيعقبه فى القريب العاجل تكريم المتميزين من المؤذنين والعمال والاداريين داخل الإدارة بكل نزاهة وشفافية.