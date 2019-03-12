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و الأداء التشغيلى..

"أوابك" تناقش تحسين الأداء الاقتصادى لصناعتى التكرير والبتروكيماويات.. اليوم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:00 ص
"أوابك" تناقش تحسين الأداء الاقتصادى لصناعتى التكرير والبتروكيماويات.. اليوم عباس علي النقي الأمين العام لمنظمة الأوابك
كتبت ـ أسماء أمين
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تعقد الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، مؤتمراً حول تحسين الأداء فى الصناعات البترولية اللاحقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت.

 

ويفتتح المؤتمر نيابة عنه الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، وكيل وزارة النفط، من 12– 14مارس 2019، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول (JCCP)، وبحضور عباس علي النقى، الأمين العام لمنظمة الأوابك.


وذكرت المنظمة أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على إجراءات تحسين الأداء التشغيلى والاقتصادى لصناعتى التكرير والبتروكيماويات، بما يحقق مواجهة التحديات التى تعترض هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.


ومن أهم المواضيع التى سيتناولها المؤتمر إلقاء الضوء على صناعة التكرير في العالم والدول العربية، التحديات التى تواجه صناعتى التكرير والبتروكيماويات في العالم والدول العربية، إجراءات تحسين الأداء التشغيلى في الصناعات البترولية اللاحقة، عوامل نجاح مشاريع تحسين الأداء التشغيلي في الصناعات البترولية اللاحقة، دور البحث العلمي في تحسين الأداء التشغيلي والربحية فى الصناعات البترولية اللاحقة، أمثلة عملية لتجارب في الصناعة البترولية اللاحقة للوصول إلى التميز التشغيلى.

 


وتضم قائمة المتحدثين والمشاركين بالمؤتمر مجموعة من المسؤولين والخبراء والمختصين بصناعة النفط والغاز والطاقة فى الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك من الجانب اليابانى.

 

 

 


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اوابك

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

البتروكيماويات

صناعة التكرير




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