video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أنيسة حسونة : لماذا ننتهز اَي فرصه لانتقاد محمد صلاح ؟ .. قليلا من الرحمة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:28 م
أنيسة حسونة : لماذا ننتهز اَي فرصه لانتقاد محمد صلاح ؟ .. قليلا من الرحمة أنيسة حسونة
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

أعربت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب عن اندهاشها من الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق "ليفربول"الانجليزى.

وقالت الدكتورة أنيسة حسونة "هل نحن من هواة تصيد الأخطاء !! بالقطع  نعم .. وإلا فلماذا ننتهز اَي فرصه لانتقاد محمد صلاح !! هل لأنه أكثر نجاحا من الآخرين ؟ قليلا من الرحمة.

أنيسة حسونة على تويتر
أنيسة حسونة على تويتر

 

وانتشرت تصريحات لمحمد صلاح تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتماد 20 مليون جنيه لتطوير مركز شباب محمد صلاح

نوير يتحدث عن محمد صلاح قبل قمة بايرن ميونخ ضد ليفربول

تقرير أمريكى: محمد صلاح ضمن أشهر 100 رياضى فى العالم 2019

محمد صلاح مدافعا عن نفسه: بعض الناس تتصيد أخطاء غير مقصودة

أنيسة حسونة

محمد صلاح

ليفربول

عضو مجلس النواب

دورى ابطال اوروبا

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة