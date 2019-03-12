أنيسة حسونة : لماذا ننتهز اَي فرصه لانتقاد محمد صلاح ؟ .. قليلا من الرحمة

كتب خالد إبراهيم

أعربت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب عن اندهاشها من الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق "ليفربول"الانجليزى.

وقالت الدكتورة أنيسة حسونة "هل نحن من هواة تصيد الأخطاء !! بالقطع نعم .. وإلا فلماذا ننتهز اَي فرصه لانتقاد محمد صلاح !! هل لأنه أكثر نجاحا من الآخرين ؟ قليلا من الرحمة.



أنيسة حسونة على تويتر

وانتشرت تصريحات لمحمد صلاح تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.