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أنور قرقاش: الأولوية فى اليمن للمواجهة مع الحوثى وبدون ذلك لن نرى استقرار

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:34 ص
أنور قرقاش: الأولوية فى اليمن للمواجهة مع الحوثى وبدون ذلك لن نرى استقرار الدكتور أنور قرقاش
كتب محمد عبد العظيم
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أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن أولويات الملف اليمنى يعتمد على مواجهة الحوثيين والتخلص منهم، موضحا أن عدم التخلص منهم يؤثر بشكل سلبى على أمن المنطقة.

وقال الدكتور أنور قرقاش: "الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلبا أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية وهو ما أدركته الامارات عبر مساهمتها في التحالف العربي". 

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يذكر أن وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قد أكدت فى تصريحات سابقة، له أن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، وأن موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور ساهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".

 

 

 

 

 

 


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