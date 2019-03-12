أحمد الجار الله: خطط محمد بن سلمان ونظرتة المستقبلية بدأت تهل أنوارها

كتبت ريهام عبد الله

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن بشائر وخطط الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، ونظرتة المستقبلية بدأت تهل أنوارها.

وقال الجار اللة "إلى الشعب السعودى، البشائر بدأت تهل تم توقيع اتفاقية بين عملاقى الصناعة، والنفط أرامكو وسابك لإنشاء أضخم مجمع للبتروكيماويات فى العالم، أكرر فى العالم فى ينبع المشروع يستوعب العمالة السعودية فى تلك المنطقة، وهى فكرة عظيمة لتوزيع المصانع الكبيرة على مختلف المدن".

وتابع "خطط محمد بن سلمان ونظرتة المستقبلية بدأت أنوارها تهل، شركة بوينج توقع عقد مع شركة معادن السعودية لاستيراد الألمنيوم السعودى لاستخدامه فى تصنيع طائرات البوينج واتفاقات أخرى عظيمة تمت الموافقة عليها الاقتصاد السعودى ينتعش الآن الاتفاقات الأخرى سأضعها أمامكم فى الخليج يفرحنا هذا".



الجار الله

واستمر "وإليكم بشائر أخرى السعودية وضمن نظرة ولى العهد المستقبلية اعتمدت وأكرر اعتمدت 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية السعودية، وتهدف إلى خفض الاعتماد على النفط فى حجم ميزانيتها السنوية الوضع أصبح مريح جدا فى مشاريع صناعية ضخمة سآتى عليها".