أبوظبى تخفض رسوما لدعم قطاعات السياحة والضيافة

(رويترز)

خفضت إمارة أبوظبى فى الإمارات العربية المتحدة، رسوما خاصة بالسياحة لمساعدة قطاع الضيافة، وجذب مزيد من السائحين للإمارة الغنية بالنفط التى تسعى لتنويع مواردها الاقتصادية.

وقال دائرة الثقافة والسياحة اليوم، الثلاثاء، إنها خفضت رسوم السياحة إلى 3.5 بالمئة من ستة بالمئة، ورسوم البلدية إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة ورسوم غرف الفنادق إلى عشرة دراهم من 15 درهما (أربعة دولارات).

ويوجد فى الإمارة، مزارات عديدة من بينها سباق فورمولا 1، ومتحف اللوفر أبوظبى، والمتنزه المغلق عالم وارنر براذرز، ويجرى حاليا بناء متحف جوجنهايم ومتحف زايد الوطنى.

واستقبلت دبى المجاورة 15.9 مليون سائح العام الماضى مقارنة مع عشرة ملايين ضيف حلوا على فنادق أبوظبى فى 2018.

وجاءت خطوة خفض الرسوم إثر دراسة لفنادق أبوظبى أجرتها الدائرة، وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة "قطاع السياحة بديل مهم للنفط، من الضرورى دعم هذا القطاع الذى يواجه مصاعب كى نتيح له المساهمة فى تحقيق أهداف المستقبل".

وأضاف أن التأثير المالى لخفض الرسوم سيبلغ مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتنوى الدائرة إنفاق 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة للترويج للإمارة وجذب السائحين فى إطار برنامج أبوظبى للمسرعات التنموية المسمى "غدا 21".