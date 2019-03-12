video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أبوظبى تخفض رسوما لدعم قطاعات السياحة والضيافة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:25 م
أبوظبى تخفض رسوما لدعم قطاعات السياحة والضيافة فنادق ابو ظبى _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
خفضت إمارة أبوظبى فى الإمارات العربية المتحدة، رسوما خاصة بالسياحة لمساعدة قطاع الضيافة، وجذب مزيد من السائحين للإمارة الغنية بالنفط التى تسعى لتنويع مواردها الاقتصادية.

وقال دائرة الثقافة والسياحة اليوم، الثلاثاء، إنها خفضت رسوم السياحة إلى 3.5 بالمئة من ستة بالمئة، ورسوم البلدية إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة ورسوم غرف الفنادق إلى عشرة دراهم من 15 درهما (أربعة دولارات).

ويوجد فى الإمارة، مزارات عديدة من بينها سباق فورمولا 1، ومتحف اللوفر أبوظبى، والمتنزه المغلق عالم وارنر براذرز، ويجرى حاليا بناء متحف جوجنهايم ومتحف زايد الوطنى.

واستقبلت دبى المجاورة 15.9 مليون سائح العام الماضى مقارنة مع عشرة ملايين ضيف حلوا على فنادق أبوظبى فى 2018.

وجاءت خطوة خفض الرسوم إثر دراسة لفنادق أبوظبى أجرتها الدائرة، وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة "قطاع السياحة بديل مهم للنفط، من الضرورى دعم هذا القطاع الذى يواجه مصاعب كى نتيح له المساهمة فى تحقيق أهداف المستقبل".

وأضاف أن التأثير المالى لخفض الرسوم سيبلغ مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتنوى الدائرة إنفاق 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة للترويج للإمارة وجذب السائحين فى إطار برنامج أبوظبى للمسرعات التنموية المسمى "غدا 21".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مبادلة" الإماراتية تستكمل صفقة استحواذ على حقول نفط فى روسيا

ابو ظبى

النفط

قطاع السياحة

خفض رسوم السياحة

دبى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة