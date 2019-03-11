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5 أرقام هامة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى يكشفها وزير المالية ..تعرف عليها

الإثنين، 11 مارس 2019 02:00 ص
5 أرقام هامة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى يكشفها وزير المالية ..تعرف عليها محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح
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أدلى محمد معيط وزير المالية خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأحد، بعدد من التصريحات حول برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، جاءت كما يلى:

1-معدل الفائدة انخفض 1% والجنيه المصرى بخير.

2-عجز الموازنة لن يتخطى 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

3-فى 31 ديسمبر 2018 كان الاتفاق على تحقيق 15 مليار جنيه فائض أولى وحققنا 21 مليار جنيه.

4-حققنا زيادة فى الاستثمار قدرها 60% فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

5-الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 4 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.

 


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