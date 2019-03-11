5 أرقام هامة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى يكشفها وزير المالية ..تعرف عليها

كتب أمين صالح

أدلى محمد معيط وزير المالية خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأحد، بعدد من التصريحات حول برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، جاءت كما يلى:

1-معدل الفائدة انخفض 1% والجنيه المصرى بخير.

2-عجز الموازنة لن يتخطى 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

3-فى 31 ديسمبر 2018 كان الاتفاق على تحقيق 15 مليار جنيه فائض أولى وحققنا 21 مليار جنيه.

4-حققنا زيادة فى الاستثمار قدرها 60% فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

5-الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 4 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.