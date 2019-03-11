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يوم ميلاد فخر الإمارات.. شاهد ولى عهد أبوظبى فى سن الطفولة مع جده محمد بن خليفة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:37 م
يوم ميلاد فخر الإمارات.. شاهد ولى عهد أبوظبى فى سن الطفولة مع جده محمد بن خليفة ولى عهد أبوظبى مع جده محمد بن خليفة
كتب محمد رضا
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يحتفل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعيد ميلاده، الاثنين الموافق 11 مارس، حيث ولد فى ذات التاريخ عام 1961، وقد لقى عيد ميلاد ولى عهد أبوظبى، احتفاءً شعبيًا ورسميًا كبيرًا، ودشن الإماراتيين هاشتاج باسم "ميلاد أسد الإمارات"، احتفالًا بهذه المناسبة.

محمد بن زايد آل نهيان مع جده الشيخ محمد بن خليفة
محمد بن زايد آل نهيان مع جده الشيخ محمد بن خليفة

 

وفى إطار الاحتفالات بمناسبة يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تداول الإماراتيون صورًا تذكارية لولى عهد أبوظبى فى أعمار ومناسبات مختلفة من بينها صورة جمعته مع الشيخ الراحل محمد بن خليفة بن زايد، وهو ابن عم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو جد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لأمه، فبنته حصة هى والدة الشيخ خليفة.

ويذكر أنه فى إطار هذه الاحتفالات، كان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، احتفاله الخاص بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث كتب قصيدة جديدة باسم "يوم عظيم"، والتى عبر فيها عن احتفاءه بيوم عيد ميلاد ولى عهد أبوظبى.

 


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