video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة طالب ساجدا بعد إحرازه هدفا فى مباراة كرة قدم ببنى سويف

الإثنين، 11 مارس 2019 01:57 م
وفاة طالب ساجدا بعد إحرازه هدفا فى مباراة كرة قدم ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، اليوم أثناء ممارسته كرة القدم، بأحد الملاعب شرق النيل ببنى سويف .
 
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة، باستقبال مستشفى بنى سويف التخصصى "محمود جمعة" 19عاما، يقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، بالصف الرابع  بمدرسة التجارة المتقدمة نظام خمس سنوات ببنى سويف، جثة هامدة.
 
 
وتبين من سؤال أصدقائه أنه أحرز هدفا أثناء لعبهم كرة القدم، بأحد الملاعب المفتوحة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، ثم سجدا شكرا لله، وعندما لم يقم من سجوده توجهوا إليه فوجدوه فاقدا الوعى ونقلوه إلى المستشفى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشريح ودفن جثة سيدة وابنتها لقيا مصرعهما داخل شقتهما بدار السلام

بنى سويف

محافظه بنى سويف

حوادث المحافظات

حوادث مصر

حوادث اليوم

وفاه طالب

ملاعب مفتوحه

المستشفى الشخصى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة