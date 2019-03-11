وزير النقل: انتظروا سكة حديد آمنة متطورة نظيفة ومنضبطة منتصف 2020

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، أنه بدأ ممارسة مهام عمله ، عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لأنه لم يكن بعيد عن الوزارة وهيئاتها، لافتا إلى أن الرئيس أعطى توجيهات بتطوير كافة قطاعات وزارة النقل وعلى رأسها السكة الحديد ، التى ستكون الشغل الشاغل له بحيث تصبح هيئة متطورة آمنة نظيفة ومنضبطة يوليو 2020.

وأضاف وزير النقل ، فى أول تصريحات للصحفيين عقب وصوله مكتبه بالوزارة ، أنه سينهض بمرفق السكة الحديد بالفنيين والعاملين به وأن هذه نيته، قائلا : "مش هقطع رقبة حد ولا هشيله إلا لو كان يستاهل.. اللى هينفذ التعليمات ويشتغل لصالح البلد هيكون على رأسى من فوق.. واللى مش هيتشغل هيتحاسب".