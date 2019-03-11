وزير الكهرباء: قريبا تنتهى أزمة مشاكل الفواتير وحق المواطن خط أحمر

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا ينكر وجود أخطاء يعانى منها المواطنون فى قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، مؤكدا أن إجمالى عدد الفواتير الشهرية التى تصدرها الوزارة 30 مليون فاتورة، ونسبة الأخطاء لا تتعدى 1% ولكنها غير مقبولة.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتحرى الدقة فى إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية ومراجعتها قبل مطالبة المواطنين بها، علاوة على ضرورة الالتزام بتقسيط التراكمات التى تحدث نتيجة خطأ من جانب الشركة، وعدم مطالبة المواطنين بها دفعة واحدة، لافتا إلى أنه يعتبر حق المواطن فى الحصول على خدمة مميزة سواء فنية أو إدارية خط أحمر لا يسمح لأحد أن يتجاوزه.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المهندس أسامة عسران قام بزيارة 4 شركات توزيع كهرباء خلال الأيام الماضية، بناء على تكليف من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لضبط أداء رؤساء الشركات، والتأكد من سير العمل بشكل سليم فى مصلحة الدولة والمواطن معا، كاشفا أنه قام بزيارة شركات جنوب القاهرة والبحيرة وشمال الدلتا ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس أسامة عسران يقوم بزيارة شركات التوزيع برفقة فريق عمل يتنوع ما بين إداريين وماليين وفنيين للتفتيش على الشركات بشكل مفاجئ بدون علم مسبق لهم، موضحا أنه خلال هذه الزيارات أصدر عسران قرارات بفصل عدد من العاملين لوجود تجاوزات وتلاعب فى فواتير المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن نائب الوزير يكتفى بعمل تقرير به الملاحظات التى تم اكتشافها من أخطاء فى فواتير الاستهلاك والقراءات الشاذة، ويمهل العاملين بالشركة مهلة شهرين قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، مشيرا إلى أن نائب الوزير سيكرر هذه الزيارات المفاجئة خلال شهرين، وفى حالة تكرار الأخطاء ستكون المرة الأخيرة التى يرى فيها مسئولى الشركات نائب الوزير بعد إصدار قرارات بالتحويل إلى التحقيق وتصل إلى الفصل عن العمل.