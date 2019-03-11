وزير الدفاع الروسى: اختبرنا 316 نموذجا من الأسلحة الحديثة فى سوريا

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن بلاده اختبرت 316 نموذجا من الأسلحة الحديثة فى سوريا.

وقال شويجو، خلال الجلسة الموسعة للجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى، اليوم الاثنين، إن الإجراءات التى تم اتخاذها بحلول عام 2019 سمحت بزيادة عدد حاملات الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة براً وبحراً وجواً بأكثر من 12 مرة، وكذلك الصواريخ المجنحة عالية الدقة بأكثر من 30 مرة.

وأضاف وزير الدفاع الروسى أن القوات الروسية حصلت فى الفترة ما بين 2012 -2018 على 109 صواريخ باليستية عابرة للقارات من نوع "ياريس" و108 صواريخ باليستية بحرية للغواصات.

وأشار إلى حصول القوات البحرية الروسية على 3 ثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" و7 غواصات أخرى و17 منظومة صاروخية من نوع "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع وأكثر من ألف طائرة ومروحية.