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وزير التموين: لم يتم حذف أى مواطن من الدعم خلال المرحلة الثانية من التنقية

الإثنين، 11 مارس 2019 05:17 م
وزير التموين: لم يتم حذف أى مواطن من الدعم خلال المرحلة الثانية من التنقية اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات وتحديد مستحقى الدعم، والتى بدأت مطلع مارس الجارى.

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (1)

وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية أفرزت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين، مضيفا "ولم يتم حذف أى شخص فى المرحلة الثانية، وتم إعلانهم قبل الحذف، مفيش حد اتحذف من أول مارس، ومع ذلك الجميع يتحدث عن الحذف العشوائى".

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (2)

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مؤشرات تحديد غير المستحقين هى استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرا.

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (3)

وتابع: "تم التطبيق على مرحلتين، المرحلة الأولى محدد استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، وتم حذفهم وفتح التظلمات، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلم من حوالى 8000 تظلم".

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (4)

وأضاف المصيلحى، أن المرحلة الثانية تضمنت استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة.

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (5)

وأشار الوزير إلى أن هناك ظاهرة فى الكهرباء تحتاج إلى الدراسة، مضيفا "هناك مواطنون كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة الـ650 فى الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك فى التظلمات.

 

كما لفت الدكتور على المصيلحى، إلى أنه حتى الآن لم تتقدم تظلمات إلا فى استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلما، مضيفا "لن نستطيع السير فى طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر".


 
 
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (6)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (7)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (8)
 

 


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